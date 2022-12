Kristen Stewart invita a las chicas jóvenes ser más feministas

La exitosa actriz Kristen Stewart está convencida de que las jóvenes de hoy en día no son todo lo feministas que deberían ser, y le frustra pensar que no defienden sus derechos por las "implicaciones" que tiene el admitir que apoyas la igualdad entre sexos.

"Siento que las chicas de mi edad están menos dispuestas a decir 'por supuesto que soy feminista, y por supuesto que creo en la igualdad entre hombres y mujeres', porque hay implicaciones que vienen de la mano de la palabra 'feminista' y ellas creen que son implicaciones agresivas. Muchas chicas actualmente dicen 'No soy así'. No entienden que no hay solo una forma concreta de apoyar todas las cosas por las que lucha el feminismo", comentó Kristen a la revista Wonderland.

Publicidad

La actriz tampoco soporta la "extraña moda" y actitud de algunas personas que insisten en que no existe diferencia alguna entre los papeles que ofrecen a las mujeres y a los hombres dentro de la industria del cine.

"Es estúpido hacer de abogado del diablo cuando estás teniendo una conversación sobre los papeles que dan a las mujeres en Hollywood. Porque entonces es cuando estás apoyando este 'feminismo inverso' que se ha vuelto una moda extraña últimamente", añadió en la publicación.

Bang Showbiz.