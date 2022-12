Kris y Bruce Jenner aparecen cogidos de la mano

El exmatrimonio formado por Kris y Bruce Jenner continúa manteniendo una buena relación por el bien de su extensa familia -tras su ruptura el pasado mes de octubre después de 22 años de matrimonio-, por lo que no es de extrañar que decidieran disfrutar de unas vacaciones familiares en Tailandia que parecen haberles unido aún más, ya que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ambos fueron vistos cogidos de la mano mientras sorteaban los controles de seguridad. La empresaria y estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' y su exmarido viajaron al sudeste de Asia en busca de un poco de paz y tranquilidad acompañados por Kim y Khloé Kardashian y sus hermanas pequeñas, Kylie y Kendall, aunque eso sí, los idílicos momentos del retiro asiático fueron recogidos por las cámaras y aparecerán en la nueva temporada del programa de telerrealidad. Durante la escapada, la expareja ha eclipsado por una vez a sus siempre mediáticas hijas, avivando los comentarios acerca de una posible reconciliación, y aunque no sería la primera vez que Kris y Bruce pasan algún tiempo juntos tras hacer público el fin de su relación, sí que ha sido la única ocasión en la que se les ha visto en una actitud tan cariñosa. El deportista olímpico decidió mudarse a su casa de Malibú después de separarse de Kris, que prefirió quedarse en la casa familiar del barrio de Calabasas en Los Ángeles, una situación que parece que continuará manteniéndose por el momento, según confesó el propio Bruce durante el estreno de la novena temporada de 'Keeping Up With The Kardashians'. "Honestamente, no me veo a mí mismo volviendo a casa. Creo que a los dos nos va mejor cuando tenemos nuestro propio espacio", aseguró.