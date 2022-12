Kris Jenner extrema las medidas de seguridad en su casa

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner -que triunfa con su programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' junto a su famosa familia- invierte miles de dólares al mes en garantizar su seguridad y la de su familia.

Según informa el portal TMZ, sus guardias están aparcados en dos vehículos fuera de la casa familiar de Hidden Hills durante las 24 horas del día.

Estas medidas extremas han sido tomadas después de que un chico de 20 años que "olía mal", lograra colarse en su casa asegurando que era el novio de su hija Kendall Jenner (18) y el hermanastro de Justin Bieber.

El joven fue puesto a disposición judicial después de que Kris llamara a seguridad, que trasladó los hechos a la policía.

Pero este no es el único susto que ha sufrido la familia Kardashian, ya que Kris -que se separó de su marido Bruce Jenner el pasado octubre después de 22 años de matrimonio- fue acosada recientemente con más de 300 llamadas, mensajes de voz y de texto por un hombre que aseguraba poseer una cinta con contenido sexual de la estrella televisiva y un hombre desconocido. Tanto es así, que se vio obligada a ponerlo en conocimiento de la policía para que investigara la presunta extorsión, ya que el hombre amenazaba con exponer el comprometido material.