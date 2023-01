Kourtney Kardashian tendrá que soportar ver a su ex en un reality con su nueva novia

Desde hace unos meses, Scott Disick -autoproclamado lord y rey de la fiesta- ha dejado de encadenar una serie de jovencísimas novias que apenas le duraban una semana para sentar aparentemente cabeza con la modelo de 19 años Sofia Richie. Una vez alcanzado cierto grado de estabilidad en el plano sentimental, el padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian se habría propuesto hacer lo propio en el terreno profesional con un nuevo proyecto que probablemente no le haga demasiada gracia a su expareja.

Lo cierto es que Scott no se ha complicado demasiado y ha apostado por regresar a un terreno que ya conoce de sobra, el de los programas de telerrealidad. Durante años, él fue el encargado de aportar el contrapunto de humor al reality de su familia política con sus comentarios sarcásticos -como el ya mítico: "Si vosotras os quedáis sin culo, empezaremos a perder dinero"-, pero desde su separación de Kourtney, ha ido apareciendo cada vez menos frente a las cámaras.

"Está desesperado por conseguir algún nuevo proyecto, y es consciente de que tiene que tratarse de algo bastante impresionante para conseguir que los jefes de las televisiones le den una segunda oportunidad. Les ha propuesto un programa que capture los dramas de su relación con Sofia, y su estilo de vida por todo lo alto", asegura una fuente al periódico The Sun.

La supuesta aparición de la hija de Lionel Richie en ese nuevo formato ayudaría sin duda a incrementar los índices de audiencia, ya que su relación con el empresario de 34 años -como todo lo que parece rodear al famoso clan- no está exenta de polémica debido a que anteriormente ella había mantenido una estrecha amistad con Kendall y Kylie Jenner, las hermanastra de Kourtney y antiguas cuñadas de Scott.

"En sus anteriores programas, trató de ganar el interés de los televidentes con su 'marca' y sus proyectos empresariales, pero resulta que la gente solo está interesada en su faceta fiestera y le encanta ver su vida salvajes y glamuroso. Y todo el mundo parece fascinado por su romance con Sofia; por quién es ella, la diferencia de edad que existe entre ambos y cómo están coordinándolo todo con Kurt y los niños. Y por supuesto también ayuda que ella tenga un padre y una hermana famosos", apunta el mismo informante sobre el poder de fascinación que ejercería la hermana de Nicole Richie.

Por su parte, Kourtney ha sabido aguantar durante todo este tiempo las provocaciones de su expareja, que han incluido desde pasearse con Sofia por las fiestas y restaurantes más exclusivos de Los Ángeles a amenazar con dar una paliza a cualquier que se relacionara con su ex, pero aún queda por ver cómo reacciona ante la posibilidad de ver a Scott en pantalla rehaciendo su vida junto a su jovencísima y guapísima chica.

"Siempre estoy ahí para él, y estoy tratando de romper ese ciclo. No quiero que nuestros hijos le vean así. Siempre seguimos el mismo patrón, aunque no estemos juntos, desde hace diez años, y si hubiera algo que yo pudiese hacer para ayudarle... con su situación y con sus adicciones, lo haría, sin pensármelo dos veces. Pero he acabado aceptando que eso escapa a mi control", aseguraba Kourtney hace tiempo para explicar que una enésima reconciliación con Scott está completamente fuera de sus planes.

