Kourtney Kardashian lloró al enterarse de la supuesta infidelidad de Scott Disick

En el adelanto del próximo episodio del programa 'Keeping Up with the Kardashians' se puede ver a Kourtney Kardashian -que concluyó su relación con el padre de sus hijos, Scott Disick, el pasado mes de julio- llorando mientras comenta con su hermana Kim los rumores sobre la supuesta infidelidad de Scott.

"He trabajado tan duro para mantener a esta familia unida", se lamenta Kourtney al mismo tiempo que se seca las lágrimas.

Hace dos meses salieron a la luz unas fotografías de Scott en actitud cariñosa con su exnovia Chloe Bartoli en Mónaco, que provocaron que Kourtney cortara toda relación con el padre de sus pequeños Mason, Penelope y Reign tras casi una década juntos.

En el vídeo promocional Kris no trata de ocultar su enfado con su ya exyerno tras ver dichas imágenes.

"Es un pedazo de mie*da", exclama la madre de Kourtney después de leer una noticia sobre las vacaciones de Scott junto a su ex.

Por su parte, Scott echa mucho de menos a su familia, pero no lo suficiente como para plantearse abandonar su estilo de vida repleto de excesos.

"Les echa de menos, pero no lo suficiente como para cambiar. No es capaz de solucionar sus problemas", aseguraba una fuente a Us Weekly.

