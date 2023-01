Kirsten Dunst quiere ser madre en dos años

La actriz Kirsten Dunst -que mantiene una relación con el actor Garrett Hedlund- ya siente deseos de ser madre, pero esperará un par de años antes de tener su primer hijo para poder continuar con su carrera profesional.

"Quiero seguir actuando, pero también quiero tener hijos. Creo que estaré preparada para tenerlos en dos años o así", cuenta la intérprete en una entrevista a la revista The EDIT.

Publicidad

Kirsten (33) lleva trabajando en la industria cinematográfica desde muy pequeña -a los 12 años protagonizó la película 'Entrevista con el vampiro' junto a Tom Cruise y Brad Pitt-, por lo que ahora quiere enfocar su trabajo de forma más relajada.

"Cuando era más joven, me daba ansiedad cuando no trabajaba. Después llegó un momento en el que estaba bastante harta [de actuar]. Pero después eso cambió para mí y me volvió a gustar, pero de una manera distinta. Me siento mucho más segura de mí misma [ahora], en la vida en general... Ya no me estreso tanto. Sin embargo, soy más sensible. Cuantos más años cumplo, más sensible me vuelvo. No sé por qué. Creo que es porque estoy en una edad en la que la muerte está más cerca de ti... Valoro más las cosas. Siempre he sido muy agradecida, pero me siento más centrada ahora que hace diez años. Quiero ser capaz de hacer un buen trabajo y creo que cuando pasas mucho tiempo bajo el foco de la atención pública empiezas a perder tu talento artístico. No quiero ser una estrella de cine que necesite vivir escondida bajo una gran capa porque está bajo el ojo público todo el rato", añade.