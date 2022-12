Kim Kardashian y Kanye West podrían casarse esta semana

Mucho se ha hablado de la espectacular boda que están planeando en París la estrella televisiva Kim Kardashian y su prometido, el rapero Kanye West, un enlace previsto para el mes de mayo y que contaría con la presencia de un gran número de familiares y amigos. Sin embargo, el portal TMZ ha revelado ahora que la pareja podría romper todas las expectativas celebrando un enlace secreto antes de que finalice la semana.

Al parecer, Kim (33) y Kanye (36) -padres de la pequeña North West, de 10 meses-, están tratando de hacer todo lo posible por mantener su boda en privado, llegando a obtener una licencia de matrimonio "confidencial" para que nadie conozca la fecha con antelación.

Publicidad

Sin embargo, los enamorados estarían pensando en compensar la discreción del enlace con una extravagante fiesta en los días posteriores al evento.

De ser cierto, esto supondría un gran cambio a lo anteriormente hecho por la estrella del programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians', cuya boda con el jugador de baloncesto Kris Humphries se emitió en directo por televisión en agosto de 2011 después de un compromiso de 90 días.

El evento tuvo lugar en Montecito (California) y fue grabado para el programa especial 'Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event' de cuatro horas de duración para el canal E!

Pese a la fastuosa celebración, el matrimonio tan solo duró 72 días debido a la existencia de "diferencias irreconciliables" en la pareja.