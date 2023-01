Kim Kardashian realizará su primera aparición pública tras el robo de París

La popular Kim Kardashian parece sentirse ya preparada para retomar su agenda profesional tras ser víctima de un robo a mano armada en París el pasado octubre, durante su asistencia a la Semana de la Moda de la capital francesa. Ahora la esposa de Kanye West ha puesto rumbo a Dubái acompañada de su cuñado Scott Disick -pareja de su hermana Kourtney- para participar como modelo el próximo viernes en una clase sobre técnicas de maquillaje impartida por el maquillador Mario Dedivanovic.

"De camino a Dubái", ha anunciado la celebridad en su cuenta de Instagram para proclamar su regreso a la escena pública, junto a una fotografía suya y de Scott.

Se espera que durante esta primera aparición pública Kim, que ha atravesado unos meses complicados debido al estrés derivado del asalto en París y los problemas de salud de su marido, esté rodeada de fuertes medidas de seguridad. Por otra parte, sus hijos North y Saint no la ha acompañado en este viaje.

La decisión de Kim de volver a la palestra estaría relacionada con el alivio que le ha provocado la noticia de que 16 personas han sido detenidas en relación con el atraco del que fue víctima, durante el que los ladrones se hicieron con joyas por un valor de diez millones de dólares.

Se espera que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' logre recuperar su impresionante anillo de compromiso, que también le fue sustraído durante el asalto, después de que las autoridades francesas hayan arrestado a dos hermanos supuestamente relacionados con el caso que podrían ofrecer información sobre el paradero de la joya, de la que se sospecha que podría haber sido revendida en Amberes.

