Kim Kardashian no ha tenido el segundo y ya piensa en tener un tercer hijo

Aunque a la televisiva Kim Kardashian todavía le quedan unos días antes de dar a luz a su segundo hijo con el rapero Kanye West -padre de su hija North (2)-, ya está pensando en quedarse embarazada de nuevo y en los estragos que eso provocaría en su curvilínea figura.

"No me preocupa cómo estaré después de tener el segundo... me preocupa el tercero, ahí es cuando tu cuerpo empieza a verse afectado", le comenta Kim a su madre, Kris Jenner, en un adelanto promocional del próximo episodio del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'.

Claramente sorprendida por el comentario de su hija, que ha afirmado en varias ocasiones que estar embarazada ha sido la "peor experiencia de su vida", Kris le responde: "¿El número tres? ¡Whoa! ¿Podemos tomarnos las cosas con un poco de calma y tener antes al número dos?".

El rapero Kanye West ya ha confirmado que la llegada de su segundo hijo podría producirse "en cualquier momento" aunque su mujer no ha salido aún de cuentas, unas declaraciones que realizó unos días después de que Kim se sometiera a un procedimiento médico para colocar en posición correcta a su bebé, que todavía se encontraba cabeza arriba, lo cual impedía su nacimiento mediante un parto natural.

Aunque el procedimiento fue un éxito, también resultó extremadamente doloroso para Kim, que no recibió ningún tipo de anestesia antes de someterse a él.

"No te dan ninguna medicación para el dolor, y déjenme que les diga algo: es muy, muy doloroso. Probablemente más doloroso que el parto. ¡Pero funcionó!", explicaba Kim en su página web.

Por: Bang Showbiz