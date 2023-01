Kim Kardashian habla sobre el video sexual que la llevó a la fama hace 13 años

La estrella de televisión Kim Kardashian encuentra muy injustas las críticas que recibe por parte de celebridades como Bette Midler o Chloë Grace Moretz por publicar fotografías desnuda en sus redes sociales. Desde su punto de vista, esa imagen negativa que tienen es debido al vídeo sexual de ella filtrado hace más de una década y que muchas personas aún no han olvidado.

"No consumo drogas, apenas bebo, nunca he cometido un crimen, ¿y aun así soy un mal modelo de conducta solo porque me siento orgullosa de mi cuerpo? Todo parece reducirse a mi vídeo sexual. Sí, un vídeo sexual que se hizo hace 13 años. ¡13 años! Hace tanto tiempo. ¿Y la gente todavía quiere seguir hablando de ello? Viví con el miedo y la vergüenza, y finalmente decidí decir: '¿Qué más da? Hazlo lo mejor que puedas, sigue adelante'. No debería tener que estar siempre a la defensiva, recordando mis logros a todos para demostrar que soy algo más que algo que sucedió hace 13 años. Pasemos página de una vez. Yo ya lo he hecho", escribió la mujer del rapero Kanye West -padre junto a Kim de North (2 años) y Saint (3 meses)- en su página web.

Además, Kim ha defendido su decisión de compartir fotos provocativas con sus seguidores afirmando que le hacen sentirse más poderosa y segura de sí misma.

"Soy madre. Soy la mujer de alguien, la hermana y la hija, y también soy empresaria y tengo derecho a ser sexy. Es el 2016. Ya basta de hacer que las mujeres de avergüencen de sus cuerpos o de tildarlas de zor**s, es suficiente. No voy a vivir mi vida según los problemas que tenga alguien con mi sexualidad. Vive y deja vivir", añadió Kim, que también se refirió a su marido apuntando que él siempre le había apoyado: "Me permite ser yo misma y me quiere incondicionalmente".

Por: Bang Showbiz