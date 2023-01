Kim Kardashian defiende los logros profesionales de Kylie Jenner

La aparición de Kylie Jenner en la portada del número de Forbes dedicado a las empresarias americanas más poderosas levantó ampollas, en especial por presentar a la más joven del mediático clan Kardashian-Jenner como la próxima joven menor de 21 años que se convertirá en una billionaria hecha a sí misma.

Las redes sociales no tardaron en señalar que la joven gurú del maquillaje no había construido su imperio cosmético desde cero, sino apoyándose en la fama de su familia y los ingresos que le habían reportado tanto sus contratos publicitarios como su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians' desde niña.

Por suerte, Kylie siempre puede contar con el apoyo de sus hermanas mayores para que salgan en su defensa y canten sus alabanzas.

"No lo entiendo, porque ella se ha hecho a sí misma, como todos nosotros. ¿Todo esto porque provenimos de una familia exitosa? En mi opinión no tiene sentido... Conozco a mucha gente con una situación similar que no logrado tener tanto éxito como Kylie. En todo caso, ha sido justo al contrario", ha asegurado Kim Kardashian, hermana mayor de Kylie, en declaraciones a Refinery 29.

La esposa de Kanye West insiste en que ninguno de sus famosos hermanos ha recibido nunca ayuda económica de sus padres -Kris Jenner y el fallecido abogado Rob Kardashian, en el caso de Kourtney, Kim, Khloé y Rob, y la deportista Caitlyn Jenner en el de Kendall y Kylie Jenner- para financiar sus respectivos proyectos profesionales.

"Ni Kylie, ni yo ni ninguno de mis hermanos hemos dependido nunca de mis padres más que para pedirles consejo. Ya era así cuando vivía mi padre; nunca me regaló nada. Puede que se nos haya una oportunidad, pero he visto un montón de casos en los que la gente no ha sabido aprovecharlas. Nadie trabaja más duro que mi madre y mis hermanas", ha matizado.

Por: Bang Showbiz

