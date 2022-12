Kim Kardashian dará vida a una alienígena en televisión

La estrella televisiva no ha dudado en prestar su voz a la serie de animación 'American Dad' para dar vida a una extraterreste que se muda a la ficticia localidad de Langley Falls (Virginia, Estados Unidos) en la que está ambientada la historia.



El personaje que interpretará la polifacética Kim Kardashian acabará enamorándose del también alienígena Roger --uno de sus protagonistas más populares.



Aunque se están ultimando los detalles del episodio con sumo secreto, ya se ha filtrado que el esperado capítulo se emitirá durante la nueva temporada, que comienza el 29 de septiembre, y que la relación entre ambos extraterrestres culminará con un tórrido romance.



Si se confirma la noticia publicada por el portal Entertainment Weekly, la pareja de Kanye West entraría a formar parte de una extensa lista de conocidos artistas que han participado en 'American Dad' prestando su voz a diferentes personajes, entre los que destacan Zooey Deschanel, Alison Brie, Olivia Wilde o Stanley Tucci.



Esta será la primera vez que Kim Kardashian diera vida a un personaje animado en la pequeña pantalla, aunque la hija de Kris Jenner ya conoce perfectamente los entresijos de la televisión gracias a su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' y a sus participaciones en series como 'CSI: NY','Cómo conocí a vuestra madre' y 'Rockefeller Plaza', en las que se interpretó a sí misma. Además, la mediana de las hermanas Kardashian ya dio el salto a la gran pantalla en 2008 con la película 'Disaster Movie'.



Fuente: Bang Showbiz

