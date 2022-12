Kesha está 'preparada para luchar' por sacar a Dr. Luke de su vida

La cantante Kesha, quien presentó una demanda contra el productor Dr. Luke por supuestos abusos sexuales, psicológicos, verbales y emocionales a lo largo de los últimos 10 años, no tiene ninguna intención de echarse atrás en su batalla legal por eliminar de su vida "de una vez por todas" a su antiguo mentor musical.

"Estamos preparados para luchar hasta que él acceda a salir de su vida de una vez por todas", aseguró el abogado de la artista, Mark Geragos, a People.com.

Tras salir del programa de rehabilitación en el que ingresó el pasado mes de junio por desórdenes alimenticios, y antes de presentar ante los tribunales una petición para disolver el contrato discográfico que la liga al productor, Kesha intentó negociar con él en privado para llegar a un acuerdo.

"Lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero no es una persona que sepa manejarse en las confrontaciones. Todos sus acercamientos fueron recibidos con guerra psicológica, comportamiento predatorio y todo ese tipo de cosas. Pero por fin se encuentra en un momento en que está rodeada de gente que la apoya y siente que ha llegado el momento de hacer algo, siente que tiene que hacerlo. No podía seguir así. Rescindir el contrato es secundario, lo importante es escapar de su control. He pasado bastante tiempo con ella últimamente y considero que su estado mental es el mejor en el que la he visto nunca. Obviamente, nadie quiere tener que acabar ante los tribunales y sacar asuntos tan privados a la luz, pero sabe que tiene que defenderse. Aplaudo su valentía por hablar de un problema tan extendido como la violencia doméstica. Este asunto habla de la historia no contada de la industria discográfica y de la sociedad", concluyó el representante legal de Kesha.

Por su parte, Dr. Luke ha negado las acusaciones de la cantante, para demandarla a su vez por incumplimiento de contrato y difamación.