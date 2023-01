Kendall y Kylie Jenner se reconcilian de la mejor forma gracias a Stormi

La relación de Kendall y Kylie Jenner va más allá del plano familiar. Desde que eran apenas unas niñas, ambas han crecido frente a las cámaras del reality 'Keeping Up With the Kardashians' y en sus primeras aventuras empresariales lejos del buque insignia del clan formaron un tándem muy rentable que las llevó a lanzar juntas colecciones cápsula de ropa con distintas marcas e incluso una novela juvenil.

El hecho de que trabajaran juntas no hizo más que intensificar las habituales tensiones entre hermanas, que sus seguidores han presenciado en un sinfín de ocasiones en el mencionado programa. Pero para sorpresa de la modelo, su temperamental hermana ha desarrollado una dulzura desconocida hasta ahora tras debutar en la maternidad y al parecer esa nueva faceta afecta también a Kendall.

"Resulta un poco raro que tu hermana pequeña tenga un bebé antes que tú, es cierto. Nunca me habría esperado que ocurriera de esta manera, pero es preciosa. Y ha conseguido acercarnos más. Siempre hemos estado muy unidas, sí, pero discutíamos muy a menudo. Esta experiencia ha hecho que sea un poco más cariñosa conmigo", explica Kendall en una entrevista a ELLE.

Un ejemplo de las muchas razones por las que Kendall y Kylie discutían en el pasado es la carrera como maniquí de la primera y cómo en ocasiones la otra se sentía desplazada. Para terminar de empeorar la situación, a la ahora feliz mamá no le hizo ninguna gracia que su hermana mayor se hiciera íntima de Hailey Baldwin, una de sus confidentes, cuando las dos comenzaron a ser unas habituales de las Semanas de la Moda, tanto sobre las pasarelas como en primera fila de los desfiles.

"Ella era la mejor amiga de Kylie y yo estaba muy unida a su prima, Ireland [hija de Alec Baldwin y también modelo]. Hailey vive en Nueva York y siempre que estaba en la ciudad pasábamos tiempo juntas", recuerda divertida la estrella de las pasarelas. "Decía que le había robado a Hailey. A partir de ese momento se convirtió en mi compañera de aventuras. Y al principio Kylie estaba furiosa. Tuve que acabar reuniéndolas para aclarar la situación, pero ahora ya está todo bien. ¡Así es nuestra historia de amor!".

