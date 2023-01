Kendall Jenner se considera 'adicta al trabajo’ pero sabe cuando desconectarse

La modelo Kendall Jenner se ha convertido en pocos años en una de las estrellas más cotizadas del mundo de las pasarelas, además de uno de los personajes más relevantes de la crónica social gracias a su pertenencia a uno de los clanes televisivos más exitosos del momento, un privilegiado estatus que ella no duda en atribuir a la seriedad con la que se toma todos los aspectos de su trabajo.

"Sé que todavía estoy empezando, pero estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido a través de mi esfuerzo y dedicación. Y no solo se debe al hecho de que soy adicta al trabajo, que lo soy, sino también a mi decisión de mantenerme siempre fiel a mí misma ante cada desafío que me propongo", reveló en su página web, antes de reflexionar sobre la necesidad de ser honesta y transparente para alcanzar el éxito profesional.

"Cuando la gente fuerza una actitud o una forma de ser que no les pertenece, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Así que en mi caso, yo siempre me he dicho: '¿Por qué no ser sincera desde el principio?'. Desde que era pequeña me he destacado por ser una persona muy disciplinada, y en una profesión como la mía, en la que tienes que atender el teléfono a primera hora de la mañana y que implica muchas horas en el set, debes tener muy claro que no todo consiste en divertirse", explicó.

Aunque la hija de Caitlyn y Kris Jenner cultiva con regularidad su presencia en las redes sociales, a sabiendas de que conforman una de las mejores herramientas de promoción a todos los niveles, en ocasiones no duda en borrar de un plumazo todos sus perfiles en las distintas plataformas para poder desconectar momentáneamente de la vida pública y, sobre todo, para sacar el máximo partido a las escapadas familiares que realiza con sus seres queridos.