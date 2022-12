Katy Perry sufre un trastorno obsesivo-compulsivo

La cantante Katy Perry ha confesado sufrir un trastorno obsesivo-compulsivo que le obliga a organizar todo alfabéticamente y a desinfectar todos los rincones de su casa con arduos rituales de limpieza.

"Sufro un trastorno obsesivo-compulsivo, siempre quiero que todo en la casa esté organizado por orden alfabético. Y también reconozco que soy como Howard Hughes [productor de cine que padeció el mismo trastorno] con la limpieza", comentó la artista a la emisora de música Z100.

Publicidad

Sin embargo, este trastorno parece no ser obstáculo para Katy, quien está firmemente decidida a alcanzar sus retos personales y la reputación de la que goza su ídolo musical, Elton John.

"Elton John es un hombre que dice lo que piensa. Me encantan sus opiniones y cómo se enfrenta a la vida. Dice todo lo que a los demás nos gustaría decir, pero no decimos porque todavía no tenemos ese nivel de icono que ha alcanzado él. Dice la verdad. Además, me encanta su sentido del humor y, por supuesto, también su música. Cuando has llegado a vender más de 30 millones de discos, puedes decir lo que quieras", explicó la intérprete al mismo medio.

Por otro lado, la simpática cantante también quiso recordar sus inicios en el mundo de la música, y subrayó las dificultades por las que pasó en sus primeros pasos hasta cosechar el éxito del que disfruta hoy en día, debido en gran parte a los contactos que logró establecer dentro del negocio.

"Cuando comencé en la música, iba a todos los estudios de radio para conocer a la gente que se encargaba de promocionar las canciones en las diferentes emisoras e intenté establecer una relación especial con ellos. Hoy en día sigo en contacto con muchas de esas personas", afirmó la artista.

Publicidad

Por: Bang Showbiz