Katy Perry se siente ofendida por el tuit de Russell Brand deseándole suerte

A la cantante Katy Perry no le ha hecho ninguna gracia que su exmarido, Russell Brand, con quien estuvo casada desde octubre de 2010 hasta julio de 2012, le deseara buena suerte antes de su actuación en el descanso del Super Bowl este domingo a través de las redes sociales.

"Katy no puede creer que dijera eso después de todo por lo que la hizo pasar. Se trata del hombre que, casi literalmente, le destrozó el corazón. La humilló públicamente alrededor del mundo. Y después, en una de las noches más importantes para ella, no pudo resistirse a volver a involucrarse en su vida", declaró una fuente al periódico The Sun.

El humorista británico hizo uso de Twitter para animar a todos sus compatriotas a que sintonizaran la televisión para ver la actuación de su exmujer, a quien actualmente se relaciona con el cantante John Mayer.

"Puede que el Super Bowl sea desconcertante para los británicos, pero el espectáculo del descanso será impresionante. Buena Suerte KP", escribió Russell.

A pesar de su enfado, Katy ofreció un espectáculo inolvidable que comenzó irrumpiendo en el escenario del estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale (Arizona) a lomos de un tigre mecánico gigante. Durante su número musical de 12 minutos no faltaron algunos de sus temas más famosos, incluyendo 'I Kissed A Girl', que interpretó a dúo con Lenny Kravitz, 'California Gurls' y 'Teenage Dream', además de 'Get Ur Freak On', 'Work it' y 'Lose Control', para los cuales estuvo acompañada por la rapera Missy Elliott.

El broche de oro de la velada lo puso durante la interpretación de su canción 'Firework', durante la que sobrevoló el estadio sobre una plataforma con forma de estrella fugaz.

Por: Bang ShowBiz