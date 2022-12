Katy Perry escribirá sobre su dolorosa ruptura con John Mayer

La amargura que en ocasiones se desprende de un desengaño amoroso puede ser tan dolorosa como útil a la hora de despertar la inspiración de un artista, algo que podría haberle sucedido a Katy Perry de cara al proceso de composición de su próximo disco de estudio.

De hecho, la propia cantante admite que los 18 meses de caótica relación que mantuvo con el guitarrista John Mayer se verán probablemente condensados en varios de los temas de su próximo trabajo discográfico, ya que necesita expresarse abiertamente sobre las experiencias y cicatrices que acumula de esa relación.

"Ya no hay rencor entre nosotros, pero estoy segura de que nuestra relación me servirá como fuente de inspiración en mi próximo trabajo, ya que proporcionó un sinfín de sensaciones y vivencias de todo tipo", confesó la estrella del pop a la revista Cosmopolitan.

A pesar de que el mundo entero podría conocer próximamente los entresijos del complejo vínculo sentimental que unía a los dos artistas, lo cierto es que John Mayer no se muestra preocupado ante la idea de que millones de desconocidos se enteren de algunas de las intimidades de su convivencia con la diva. Tanto es así, que incluso desea que su expareja protagonice un triunfo incontestable en las listas de éxitos, aunque sea a su costa.

"Por mi parte no hay ningún problema. Como cantante lo que tienes que hacer es escribir canciones relacionadas con tu mundo interior, aunque no estás obligado a contar a todo el mundo lo que estás haciendo. Siempre me alegro de que a mis compañeros de profesión les vaya bien, de hecho, he dejado de escribir canciones intencionadamente para dar oportunidades a otras personas y que lleguen a ser número uno", bromeó Mayer al portal de noticias TMZ.

Solo habrá que esperar unos cuantos años para ver si la guapa artista, que se encuentra actualmente inmersa en su gira mundial 'Prismatic Tour', deleitará realmente a sus fans con todo tipo de historias que saquen a relucir los sentimientos más profundos de un corazón lleno de heridas.