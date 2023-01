Kate Upton no se siente segura posando en biquini

Pese a haber protagonizado en tres ocasiones la portada de la conocida publicación 'Sports Illustrated' en su número dedicado a los trajes de baño y ser un 'sex symbol' mundial, irónicamente la modelo Kate Upton es una de las muchas mujeres que se sienten inseguras cuando llega el momento de sacar los bikinis del armario y lucirlos en la playa o la piscina.

"Todavía no me siento completamente a gusto en un bañador. Por eso es necesario comer sano y entrenar, para que uno pueda sentirse mejor. A ver, siempre vas a tener tus momentos de inseguridad, yo no siempre me siento en plena forma. Todos tenemos días en que no queremos vernos en bikini. Pero no pasa nada por ello", ha confesado en una entrevista con el portal de noticias Yahoo Style.

Pero que no cunda el pánico, que las curvas de la guapa rubia no corren peligro. Gracias a su experiencia tratando de hacerse un hueco en una industria de la moda que no siempre ha celebrado las siluetas como la suya, Kate ha aprendido a no ceder a las presiones externas ni a los momentos de flaqueza.

"Sinceramente, al venir del mundo de la moda, el peso siempre ha sido algo muy importante y complicado, desde los inicios de mi carrera. Cuánto pesabas, cuánto necesitabas perder... Siempre había algún agente que te lanzaba indirectas sobre el tema. Yo no trato de mantenerme en forma para alcanzar una cifra en la báscula. No me preocupan los kilos que peso. Tal y como me sienta feliz, así es como trato de mantenerme".

En esa misma línea de pensamiento, la modelo tampoco tiene previsto perder unos kilos o hacer dieta antes de su boda con su prometido Justin Verlander al considerar que sería una medida contraproducente.

"Si te privas de algo, siempre lo vas a echar de menos, y lo vas a querer. Intento comer sano y entrenar para mantener un ritmo de vida saludable. Pero si tengo algún capricho, me lo doy. Entreno con pesas, lo cual me ayuda a elevar mi metabolismo, y así puedo disfrutar de la comida", ha sentenciado.