No, no es que al vestido de Kate Hudson la tela se le haya quedado corta, este diseño de Versace viene así de fábrica. La actriz no tuvo ningún reparo en volver a lucir cuerpo y enseñar carne en este sexy modelo rojo poco recomendado para las gélidas noches del invierno parisino, pero que Kate lució encantada en la semana de la moda de la capital gala.