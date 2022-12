Karl Lagerfeld solo es capaz de convivir con su gata Choupette

Al diseñador Karl Lagerfeld nunca le ha interesado rehacer su vida en el terreno sentimental tras la muerte de su gran amor, Jacques de Bascher, en 1989, porque se considera incapaz de convivir con cualquier otro ser que no sea su adorada gata Choupette

"¡La soledad es el colmo del lujo! Te pesa si no gozas de buena salud, si no tienes dinero. En mi caso, lucho por estar solo. Jamás he vivido bajo el mismo techo que otra persona. Eso supone un ataque a la libertad. Tengo una vida extraña con horarios inventados para mí. Vivir con Choupette vale, tiene un pase. Pero con un ser humano, no: no puedo lidiar con ello", confiesa el director creativo de la casa Chanel a la revista Paris Match.

La famosa mascota de Lagerfeld, a quien adoptó en 2011, ha conseguido conquistar el corazón del alemán hasta un punto que resulta sorprendente incluso para él mismo, que nunca se consideró un gran admirador de los gatos hasta que Choupette se cruzó en su camino.

"Jamás me lo habría imaginado, consideraba esa pasión por los gatos algo ridículo, casi una exageración. Es una locura lo mucho que podemos llegar a querer a un animal", añade.

Por eso, el diseñador ya se ha encargado de asegurar el futuro de su gata cuando él no esté, amasando en su nombre una "pequeña fortuna" a partir de los beneficios de los trabajos publicitarios que realiza Choupette.

"Hay gente que se ocupa de ella cuando no estoy y todo eso. Tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica", revelaba Lagerfeld en el programa francés 'Le Divan'.

Por: Bang Showbiz