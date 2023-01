Kanye West pide a Mark Zuckerberg mil millones de dólares para financiar sus ideas

El rapero Kanye West, que este fin de semana reveló que tiene una deuda de 53 millones de dólares, cree que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, debería invertir en sus ideas ya que él -Kanye- es el "mayor artista de todos los tiempos".

"Mark Zuckerberg invierte mil millones de dólares en las ideas de Kanye West... tras darse cuenta de que él es el mayor artista en la actualidad y el mayor artista de todos los tiempos", escribió Kanye en su cuenta de Twitter.

El polémico intérprete ha pedido a todos sus seguidores que le manden mensajes a Zuckerberg para convencerle de que le respalde financieramente.

"Mark Zuckerberg, sé que es tu cumpleaños, pero por favor, ¿podrías llamarme mañana? Te encanta el hip hop, te gusta mi arte... Soy tu artista favorito, pero me ves con el agua al cuello y sigues escuchando mi álbum en tu casa. Mundo, por favor, tuitead y mandad mensajes de FaceTime, Facebook e Instagram, haced lo que sea para conseguir que Mark me apoye", añadió.

A cambio, el rapero ha prometido convertir el mundo en un "lugar mejor".

"Soy el Disney de esta generación. Quiero aportar cosas buenas al mundo. No tengo recursos suficientes para crear lo que realmente quiero. Mark, estoy pidiendo públicamente tu ayuda. Una de las mejores cosas que podrías hacer sería ayudarme en un momento en el que lo necesito. Sé cómo hacer del mundo un lugar mejor. He logrado lo imposible, he reclamado el trono del rap, he triunfado en el mundo de la moda", afirmó Kanye.

De paso, Kanye también ha pedido ayuda al cofundador de Google, Larry Page, afirmando que eso sería más útil que abrir otra escuela en África.

"Hey Larry Page, también estoy abierto a recibir tu ayuda. Chicos, todos vosotros escucháis música rap en vuestras casas en San Francisco, pero nunca ayudáis a los artistas de verdad. En su lugar, preferís abrir una escuela en África, como si así ayudarais de verdad al país. Si quieres ayudarme, ayúdame. Prometo que voy a hacer del mundo un lugar genial. Lo único que hago es hacer que las cosas sean geniales, eso es un hecho", declaró.

Este último aluvión de tuits del intérprete llega después de que pidiera a sus fans que rezaran por él, para que pueda superar sus dificultades económicas.

"Vamos a bailar en las calles. Me consume mi propósito de ayudar al mundo. Os escribo esto, mis hermanos, porque mi deuda personal asciende a 53 millones de dólares. Por favor, rezad para que consiga superarlo. Este es mi verdadero corazón. Todo esto lo hago por diversión y con buena intención. Todos habremos desaparecido en cien años, pero lo importante es lo que hicimos mientras estábamos aquí", publicó el rapero en sus redes sociales este fin de semana.

Por: Bang Showbiz