Kanye West está disgustado con los resultados de los premios Grammy

El rapero Kanye West volvió a crear controversia en los Grammy de este domingo al subirse al escenario cuando el cantante Beck acababa de recibir el premio al Álbum del Año. Pero pese a su gesto, Kanye ha querido aclarar una vez más que lo suyo no fue nada personal contra el galardonado sino contra la propia ceremonia, que según él está faltando el respeto a los artistas.

"No, no estaba diciendo que Beck no fuera un artista. Dije los Grammy. Beck sabe que Beyoncé debería haber ganado, y tú lo sabes. Venga, me gusta Beck. Pero no puede tener el mejor álbum del año", declaró a TMZ.

Sin embargo, y a pesar de la polémica acción del marido de Kim Kardashian, Beck admite que solo siente admiración hacia el rapero.

"Estaba realmente entusiasmado al ver que iba a subir. Se merece estar en el escenario tanto como cualquiera. ¿Cuántos discos geniales ha sacado en los últimos cinco años? Me sigue encantando y creo que es un genio. Yo aspiro a hacer lo que él hace", aseguró el cantante, que también se llevó el premio a mejor Álbum de Rock por su 'Morning Phase'.

Sobre si Beyoncé merecía haber ganado el galardón que Beck se llevó a casa, el premiado artista también coincidía con la opinión de Kanye: "Absolutamente. Yo creía que iba a ganar. ¡Venga ya, es Beyoncé!".

Aunque inicialmente se creía que Kanye estaba gastando una broma y que simplemente quería hacer un guiño a la gala de los MTV Video Music Awards de 2009, en la que interrumpió el discurso de agradecimiento de Taylor Swift alegando que Beyoncé debería haberse llevado el galardón, terminó saliendo a la luz que aquello de chiste no tenía nada.

"Creo que los Grammy, si quieren a artistas reales que sigan yendo, necesitan parar de jugar con nosotros. Nosotros no vamos a jugar más con ellos. Beck necesita respetar el arte y debería haber dado su premio a Beyoncé...", explicó tras la gala a E!

Bang Showbiz.