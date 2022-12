Kaley Cuoco no podría enamorarse de alguien a quien no le gustaran los perros

La actriz Kaley Cuoco se dio cuenta rápidamente de que su actual marido, el tenista Ryan Sweeting, con quien se casó el pasado mes de diciembre después de tan solo seis meses de noviazgo, era el hombre de su vida, y uno de los factores que hicieron que se enamorase de él fue darse cuenta de que el deportista es un amante de los animales, igual que ella.

"No podría estar con una persona que no quisiera a los perros. Él deja a los nuestros dormir en la cama. Todo el mundo que me conoce sabe que mi perro Norman es el amor de mi vida. Mi marido lo sabía antes de casarnos. Él es el número uno, mi ojito derecho. ¡Lo adoro!", señaló a la revista Us Weekly.

La pareja también posee cinco caballos, aunque la única con el valor suficiente para montarlos es Kaley: "A mi marido le gusta acariciarlos, pero no montar en ellos", añadió.

Para la actriz tener que aprender a cuidar de sus perros ha sido una experiencia que la ha preparado para ser madre, ya que se ha convertido en una persona más responsable.

"Creo que si puedes cuidar plantas estás listo para cuidar a un perro y cuando sepas hacerlo podrás tener un bebé. Todo en ese orden. Estoy deseando tener a mis niños y que se relacionen con nuestros perros y los caballos. Quiero criarlos junto a los animales y enseñarles cómo cuidarlos correctamente. Tanto a los niños como a los cachorros hay que educarlos desde muy pequeñitos", señalaba recientemente a E! News.