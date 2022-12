Justin Bieber se lamenta y pide perdón por haber sido 'arrogante y engreído'

El cantante Justin Bieber ha publicado en su cuenta de Facebook un vídeo disculpándose con todos sus seguidores por haber "fingido ser otra persona" a lo largo del último año, algo que achaca a las dificultades de "crecer" en una industria tan dura como la del espectáculo. El sentido mensaje llega después de haber grabado una entrevista para el programa de la CBS 'The Ellen DeGeneres Show' durante la que no pudo evitar encontrarse "nervioso".

"Estaba muy nervioso, y creo que era porque tenía miedo de lo que la gente pueda pensar de mí en este momento. Ha pasado algún tiempo desde mi última aparición pública y no quería parecer arrogante o engreído. O básicamente [comportarme] como lo he hecho en el último año o año y medio. No soy quien estaba fingiendo ser. Y cuando digo fingiendo [me refiero a que] a menudo pretendemos ser alguien que no somos para esconder lo que verdaderamente sentimos por dentro. Ser joven y crecer en este negocio es duro. Crecer en general es siempre duro", explica Justin a la cámara.

Publicidad

Tras condenar su conducta pasada -que incluye fiestas salvajes, arrestos por conducción temeraria y lanzar huevos a la casa de uno de sus vecinos-, la estrella del pop ha prometido esforzarse para demostrar lo mucho que "verdaderamente se preocupa" por su dañada reputación.

"Quería que la gente sepa lo mucho que me importa. Cuánto me preocupo por la gente, y cómo yo no soy ese tipo de persona a la que le importa todo una mi**da. Soy una persona que realmente se preocupa [por lo que dicen de mí]. Y a pesar de lo que ha ocurrido en el pasado ya no se puede cambiar, quiero dar la mejor impresión a la gente, ser amable, cariñoso y gentil", añade.

La intervención de Justin en 'The Ellen DeGeneres Show' se emite este jueves.

Bang Showbiz.