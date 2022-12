Justin Bieber se disculpa por sus comentarios racistas

No es la primera vez que una estrella del espectáculo se mete en problemas por utilizar determinados términos que tienen una connotación negativa para la comunidad afroamericana de Estados Unidos, pero el polémico Justin Bieber no ha tenido más remedio que disculparse públicamente tras ver cómo se filtraba un vídeo en el que aparece haciendo referencias a la raza negra que no han sentado nada bien a sus seguidores.

"Soy un artista muy joven y parece que todavía no he acabado de comprender la fuerza y el poder que tienen algunas palabras que, mal utilizadas, pueden hacer mucho daño. En su momento pensaba que era divertido hacer este tipo de bromas delante de mis amigos, pero ahora me he dado cuenta de que no es lo correcto y que mi actitud ha sido del todo infantil e inexcusable", aseguró el canadiense a través de un comunicado publicado por el portal GossipCop.com.

A diferencia de otros escándalos de los que ha preferido mantener un silencio sepulcral, el joven Justin Bieber parece realmente arrepentido tras haber "insultado accidentalmente" a muchos de los fans y de las familias que nunca habían dudado en comprar entradas para sus multitudinarios conciertos. Por eso mismo, el astro del pop no duda en disculparse repetidamente con la opinión pública y, sobre todo, en reiterar que nunca ha sentido el más mínimo rechazo por las minorías étnicas.

"Quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos por ayudarme a entender las consecuencias de mi comportamiento, y me gustaría pedir perdón una vez más a todos los que se han sentido heridos por mi conducta. Espero que comprendáis que todo fue una broma estúpida y propia de gente ignorante, porque quiero dejar claro que no soy racista y que respeto a todas las culturas. De verdad que lo siento, adoro a todos mis fans por igual, sean de la raza que sean, y nunca quise insultarlos accidentalmente", añadió el famoso artista en el mismo documento, tratando de enterrar para siempre las consecuencias de una grabación tomada hace exactamente cinco años.