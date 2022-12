Julio Iglesias: 'El atractivo de Latinoamérica es increíble'

Aunque el veterano Julio Iglesias afronta estos días una exigente gira musical que le hará recorrer buena parte del continente europeo, el artista parece no ser capaz de sacar de su mente las maravillosas experiencias que atesora de sus numerosas visitas a Latinoamérica y, por ello, aprovecha sus actos públicos para promocionar las bondades de países "preciosos" como Colombia y México. Tanto es así, que el cantante español espera que su popularidad mundial le sirva para dar a conocer la "increíble" cultura iberoamericana ante una audiencia planetaria.

"Estamos en un proceso que hará de América Latina un lugar mucho más conocido. Estoy seguro de que las generaciones futuras sabrán mucho más de Latinoamérica. El atractivo de Colombia, México y otros países latinoamericanos es increíble: su cultura es increíble y la gente es increíble", aseguró el carismático intérprete en Londres al recoger un galardón de Sony Music como el artista latino más exitoso de todos los tiempos, antes de lanzar un guiño a su país natal y destacar el profundo amor que siente por sus compatriotas.

"Adoro a mi país. No hay nada más que amor entre mi país y yo. No estaría aquí ahora mismo si no fuera por mi país, y por eso represento a España cada día", apuntó.

El astro de la música también sueña con la idea de compartir escenario con sus hijos Enrique y Julio José en algún momento de su vida, pero está convencido de que el carácter independiente de los dos artistas y, en concreto, el hecho de que ninguno le haya presentado todavía a sus flamantes parejas sentimentales -la extenista Anna Kournikova y la modelo Charisse Verhaert, respectivamente- hacen que tal deseo sea más bien una quimera.

"No puedes pedirle a tus hijos que hagan algo. Enrique y Julio siempre han sido muy independientes. Ni siquiera conozco todavía a sus parejas, ¿cómo puedo saber si quieren cantar conmigo? Espero que sí que quieran, y espero que esto suceda pronto porque no tenemos tiempo que perder", bromeó el célebre intérprete.

Julio Iglesias no habría podido soñar con una acogida tan calurosa como la que le ha brindado su público londinense a su llegada este lunes a la capital británica, ya que además de comprobar que ya se han vendido casi todas las entradas de los dos conciertos que ofrecerá esta semana en el Royal Albert Hall -12 y 13 de mayo-, el ídolo latino ha recibido un galardón especial que no solo rinde homenaje a sus más de 40 años de exitosa carrera, sino también a sus más de 300 millones de discos despachados en todo este tiempo.

"No creo que sea el artista más exitoso, creo que hay muchos otros artistas, no solo latinos, que representan la música mejor que yo. La única diferencia es que yo tengo 70 años y sigo pensando en el futuro. Y eso depende de ustedes. No tendré futuro sin el apoyo de los medios y de la gente de todo el mundo", concluyó.