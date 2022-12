Jude Law celebra el nacimiento de su quinto hijo

El actor Jude Law ha dado la bienvenida a su quinto hijo, una niña fruto de su ya extinta relación con Catherine Harding.

"Puedo confirmar el nacimiento de la hija de Jude y Catherine. Los dos están encantados y siguen solicitando que se respete su privacidad y la de su pequeña", anunció el representante del intérprete al periódico Daily Mail.

La noticia de que el británico se convertiría de nuevo en padre salió a la luz el año pasado, cuando su agente confirmó que Catherine, también conocida por su nombre artístico Cat Cavelli, estaba esperando un hijo suyo a pesar de que ya no eran pareja sentimental.

Por su parte, Jude, padre de Rafferty (18), Rudy (12) e Iris (13) junto a su exmujer Sadie Frost, así como de la pequeña Sophia (5), fruto de su relación con la modelo Samantha Burke, reconoció más tarde que no podría estar más encantado ante la perspectiva de volver a repetir experiencia en la paternidad, por lo que estaba decidido a involucrarse a fondo en la educación de su pequeña.

"Siempre se nota la influencia de la edad. He hecho 57 películas, y cuando miro atrás, no puedo creer que todavía siga trabajando y manteniendo mi posición. Pero soy un hombre feliz a día de hoy. Tengo cuatro hijos, y otro más en camino. El de 18 años ya ha empezado en esta industria, y el que tiene 24 es un músico con mucho talento que toca la guitarra y el piano y está estudiando música. Son mi pilar", declaraba el actor al periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz