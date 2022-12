Juanes sueña las melodías de sus canciones

El cantante Juanes defiende la idea de que el arte de componer canciones no es algo que se pueda forzar a base de trabajo, sino que depende de la inspiración del artista, que en su caso, suele llegar en los momentos más inesperados, hasta el punto de que en ocasiones sueña con la música que debe acompañar a sus temas musicales.

"He llegado a soñar pequeñas melodías para mis canciones, así que me tengo que levantar a toda prisa y ponerme a escribirlas", confesó durante un encuentro digital con sus admiradores organizado por Google en México.

El artista reconoce que su incapacidad para desconectar su lado más creativo puede llegar a resultar un inconveniente, sobre todo cuando esa misma inspiración le impide concentrarse durante sus compromisos profesionales.

"Me pasa que en los conciertos estoy tocando la guitarra y se me ocurre una nueva canción, pero no puedo escribirla", aseguró el cantante.

Pese a todo, Juanes asegura que uno de sus mayores miedos es perder un día esa misma capacidad para crear, un sentimiento que solo vence dándose a la lectura o al visionado de películas.

"Me entra el pánico cuando no puedo escribir. Pero solo se puede esperar; alimentarse leyendo y viendo películas y no pensar en nada más", concluyó.