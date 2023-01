Johnny Depp invitó a Perrie Edwards a una barbacoa en su jardín

La componente del grupo Little Mix Perrie Edwards se llevó la alegría de su vida cuando el actor Johnny Depp la invitó a una barbacoa celebrada en el jardín de su casa, porque siempre ha estado "coladita" por él.

"El señor Depp y yo hemos pasado algo de tiempo juntos. Se suponía que íbamos a ir a su casa a una barbacoa, pero creo que coincidió con el día en el que volamos de regreso [a casa] desde Estados Unidos", explicó la joven al periódico The Sun.

Sin embargo, Perrie tuvo la oportunidad de conocer mejor al intérprete -casado con la actriz Amber Heard- más adelante en el estudio de grabación.

"En su lugar, Johnny nos dijo: 'Estoy en el estudio con Alice Cooper, ¿por qué no os pasáis por aquí?'. Fuimos y pasamos el rato con ellos... Es increíble", añadió.

Parece que Perrie por fin ha conseguido recomponer su vida después de que su exprometido, Zayn Malik, concluyera su compromiso de dos años vía mensaje de texto hace dos meses, y ahora está disfrutando al máximo de su soltería.

"Me lo estoy pasando fenomenal. Bromeamos mucho con los chicos en los clubs... Me encanta. Me encanta salir de fiesta. Me siento genial y ahora mismo estoy en un buen momento. Y tengo un peinado nuevo", explicaba Perrie al periódico Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz