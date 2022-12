John Hurt padece cáncer de páncreas

El actor británico John Hurt (75), famoso por su papel en la película 'El hombre elefante' y por su personaje del fabricante de varitas Garrick Ollivander en la saga de 'Harry Potter', está sometiéndose a un tratamiento contra el cáncer de páncreas, tal y como él mismo ha anunciado a través de un comunicado público en el que se muestra muy optimista ante sus posibilidades de superar completamente la enfermedad.

"Siempre me he mostrado muy abierto con la forma en la que vivo mi vida, y siguiendo esa misma línea me gustaría realizar un anuncio. Recientemente me han diagnosticado un cáncer de páncreas en su etapa inicial. Estoy sometiéndome a tratamiento y soy muy optimista respecto a mis posibilidades de recuperarme y también lo es mi equipo médico. Voy a continuar adelante con mis compromisos profesionales y en breve grabaré 'Jeffrey Bernard Is Unwell' ['Jeffrey Bernard no se encuentra bien'], pequeñas ironías de la vida, para BBC Radio 4", se lee en el comunicado.

A lo largo de su carrera, que abarca las seis últimas décadas, Hurt ha interpretado papeles de todo tipo en series televisivas como 'Doctor Who' y en exitosas películas como la saga 'Alien' o la cinta de acción 'Hércules'.