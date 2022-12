Jessie J reniega de su bisexualidad

La cantante británica Jessie J ha hecho siempre apología de su bisexualidad, sin embargo ahora parece haberlo pensado mejor, hasta el punto de reconocer sentirse solo atraída por hombres.

"Para mí fue una fase. Pero esto no quiere decir que la bisexualidad sea una fase para todo el mundo. Hablé de ello, no lo escondí y apoyo ser lesbiana, gay, bisexual o transexual. Ama a quien quieras. Eso es lo que estoy haciendo", confesó al periódico Daily Mirror.

La cantante de 26 años quiere ahora encontrar el marido correcto, con el que asentarse, aunque ve difícil dar con el chico adecuado.

"No me arrepiento de nada de lo que he dicho, pero nunca pensé que nada de lo dicho anteriormente fuera un hecho que no pudiera cambiar. Estoy aburrida de ello, eso es todo. Quiero dejar totalmente de hablar de ello y encontrar un marido. Es complicado. Todo lo que antes no tenía sentido, ahora lo tiene. ¡'Sexo en Nueva York' es real!", señaló.

Sin embargo, y a pesar de mostrarse tan rotunda, Jessie J no quiere que la etiqueten por su sexualidad.

"No soy nada. Me he dado cuenta de quién quiero ser y quiero casarme con un hombre. Eso es todo", añadió.