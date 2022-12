Jennifer Lopez se siente insegura en el escenario

Aunque su exitosa carrera musical la sitúa como una de las artistas más reclamadas del panorama internacional, la cantante Jennifer Lopez no puede evitar sentir cierta inseguridad cada vez que se sube a un escenario, una sensación que ha conseguido reprimir en gran parte desde que nacieran sus dos hijos: Max y Emme.

"Incluso después de haber vendido 70 millones de discos, sigo pensando que no soy del todo buena en lo mío. Reconozco que me he comenzado a sentir segura de mí misma desde que llegaron mis hijos, pero hasta entonces siempre he sentido mucha inseguridad. Recuerdo que Marc Anthony me decía: 'La única que te impide explotar tu máximo potencial eres tú misma'", afirmó Jennifer a la edición india de la revista Cosmopolitan.

Además de destacar por sus evidentes dotes artísticas, el modo en que desarrolla su faceta de madre es otro de los aspectos por los que Jennifer se ha erigido como un modelo a seguir -ha sido galardonada con el premio Grace Kelly por su labor como madre-, un hecho que lejos de alejarle de la realidad, le anima a mejorar día a día tanto en el plano personal como profesional.

"Soy consciente de que muchas veces soy vista como un ejemplo para la sociedad y eso conlleva una responsabilidad enorme. Como todo el mundo, soy humana y cometo fallos. Pero siempre que caigo, me levanto. Y cuando me equivoco, aprovecho esa experiencia para aprender y así hacer frente a nuevos desafíos", señaló Jennifer al mismo medio.

A pesar de que su gran humildad le ha ayudado a hacerse un hueco en el salón de la fama, Jennifer también es consciente de que sus aptitudes y su peculiar estilo musical han jugado un papel fundamental a lo largo de su carrera profesional.

"Con el paso de los años me he convencido a mí misma de que nada es casualidad y de que tengo talento. Hoy en día tengo muy claro cómo es mi estilo y qué es lo que estoy haciendo", aseveró.

Por: Bang SHowbiz