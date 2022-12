Jennifer Lopez es el 'icono femenino' por excelencia

Al haber forjado una extensa carrera musical y cinematográfica que ya ha sobrepasado las dos décadas, no resulta sorprendente que la exuberante Jennifer Lopez viviera en la pasada entrega de los premios Billboard una de las mejores noches de su vida. Además de presentar en directo dos nuevas canciones que, a buen seguro, destacarán en las listas de éxito veraniegas -el tema oficial de la FIFA 'We Are One' (Ole Ola) y su nuevo sencillo 'First Love'-, la diva del Bronx se convirtió en la primera mujer en recibir el prestigioso galardón que la organización concede a los "grandes iconos" de la historia de la música.

Una buena muestra de la influencia que ha ejercido Jennifer en las nuevas generaciones de artistas quedó reflejada en las palabras de la exitosa Rihanna, quien le dedicó un sinfín de elogios a través de un vídeo que sirvió como perfecta introducción a la recepción del premio. "No has dejado de romper barreras y de inspirar a chicas como yo a la hora de perseguir nuestros sueños", fue una de las grandes líneas dejadas por la barbadense.

Sin embargo, en vez de centrar su discurso en todas aquellas personas que hoy en día luchan por seguir sus pasos, la diva del Bronx prefirió agradecer en primer lugar a todos aquellos que creyeron en ella desde el principio, sobre todo a su madre Guadalupe, a su hermana Lynda, a los fans que acumula desde su debut musical en 1999 y a su amigo Ricky Martin -encargado de entregarle el reconocimiento. Minutos después, Jennifer se dedicó en cuerpo y alma a ofrecer palabras de aliento a todos aquellos artistas que afronten el duro papel de ser sus sucesores.

"A todos aquellos jóvenes que estáis sentados alrededor del escenario quiero pediros que nunca perdáis la fe en vosotros mismos, que soñéis a lo grande y que planifiquéis a lo grande. Todo es posible en esta vida si se trabaja duro; nunca sabréis lo que os deparará el futuro, pero siempre podéis estar preparados para que no os coja desprevenidos. Gracias a todos por este premio, que me sirve para corroborar el amor que siempre he sentido por la música", aseguró la estrella en el auditorio MGM Grand Garden de Las Vegas.

Jennifer Lopez tenía razones de sobra para estar contenta en la noche del domingo, no solo por el hecho de ser la primera mujer que recibe un reconocimiento de esta categoría en la historia de los premios Billboard, sino también por compartir el olimpo musical con leyendas como Stevie Wonder, Neil Diamond y el artista que sigue siendo uno de sus grandes ídolos: el excéntrico Prince.