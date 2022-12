Jennifer Lopez, dispuesta a encontrar el amor en cualquier lugar

La cantante Jennifer Lopez -divorciada en tres ocasiones- no descarta que algún día cuando salga a tomarse una copa o mientras está de compras en un centro comercial pueda conocer a su futura pareja, a pesar de que lo de conocer a hombres en bares no es "su estilo".

"Puedo hacer cualquier cosa que me apetezca, si me apetece ir a un bar, aunque no sea mi estilo, puedo ir y conocer a alguien. O conocer a alguien sencillamente por casualidad, puede pasar. Nunca se sabe, tienes que estar abierta a cualquier posibilidad que te presente la vida. No es que esté dando vueltas por el centro comercial todos los fines de semana pero si conociese a alguien allí, tampoco pasaría nada", explicó la polifacética estrella en el programa 'Lorraine' de la cadena ITV.

En su último trabajo como actriz en la película 'Obsesión', Jennifer interpreta a una mujer cuyo vecino adolescente termina obsesionándose con ella después de compartir una noche de pasión, una situación que ella ha vivido en primera persona en la vida real.

"No en el mismo nivel, gracias a Dios, pero sí ha habido gente que ha estado un tanto obsesionada, pero nunca hasta el punto de hacerme sentir aterrada o en peligro. Simplemente agobiada, solo eso", declaró.

A la hora de tratar sobre los asuntos más complicados de su vida personal ante los medios, Jennifer -madre de los mellizos Max y Emme (7) junto a su exmarido Marc Anthony- ha aprendido a hacerlo recurriendo al sentido del humor.

"Llevo haciendo esto mucho tiempo, así que estoy bastante acostumbrada y preparada para todo. No hay nada sobre lo que no me hayan peguntado ya y siempre hay una manera de tomarse las cosas de forma graciosa o no contestar si no quieres. Es tu elección".