Jennifer Lawrence lloró por tener que cantar en 'Los juegos del hambre'

La actriz Jennifer Lawrence -que vuelve a interpretar a Katniss Everdeen en la última entrega de la saga 'Los juegos del hambre: sinsajo-Parte 1'- odia cantar en público desde su más tierna infancia, cuando tras animarse a entonar una melodía en el colegio su padre no dejó de burlarse de ella.

"No me gusta cantar delante de la gente, es mi mayor miedo. Lloré en el rodaje ese día. Me da miedo hacerlo desde niña. Mi madre, que es del sur, solía decirme que era increíble en todo, y que podía hacer de todo, pero no puedo. De pequeña tenía un tono a lo Amy Winehouse y a los 8 años canté delante de todo el colegio porque pensaba que podía hacerlo. ¡Mi padre se estuvo riendo durante toda una semana! Lo oía por casa imitándome. ¡Lo odio, lo odio!", contó en el programa 'Late Show with David Letterman', de la cadena CBS.

Pese a sus reticencias, la voz de Jennifer fue incluida en la versión final de la película, y eso que la propia actriz suplicó que alguien le prestara su voz. "Yo pedí que viniera Lorde a doblarme".