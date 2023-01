Jennifer Aniston sueña con volver a los tiempos de 'Friends'

La actriz Jennifer Aniston no solo recuerda con un cariño especial su etapa en la longeva serie 'Friends' (1994-2004) por las satisfacciones que le brindó a nivel profesional o por darle la oportunidad de forjar una estrecha amistad con sus compañeros de reparto, sino también porque en aquella época podía sacar el máximo partido a su vida cotidiana sin la presencia constante de los teléfonos inteligentes o de las redes sociales que concentran buena parte de las interacciones personales a día de hoy.

"Sinceramente no sé cómo podríamos retomar 'Friends' en un momento como este. Siento bastante nostalgia de aquellos tiempos en los que no teníamos todo el día la cara pegada al móvil, en los que no estábamos revisando Facebook o Instagram en todo momento. En esa época podías estar en una habitación con otras personas y dedicarte a mantener una conversación. Nosotros hemos perdido esas situaciones en las que te encontrabas con tus amigos en una cafetería y hablabas directamente los unos con los otros", confesó en el programa de la televisión británica 'Lorraine'.

Además de haber protagonizado un sinfín de comedias románticas a lo largo de los últimos años, la extrovertida intérprete también se ha destacado en estos tiempos por aprovechar con maestría su presencia en la vida pública para lanzar un mensaje de "solidaridad" entre las mujeres, quienes a su juicio deben aliarse para erradicar definitivamente aquellas actitudes que llevan a la sociedad a simplificar el papel que juegan en el mundo y a juzgarlas por las decisiones que toman sobre su vida personal.