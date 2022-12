Jencarlos Canela no cambiaría a Eva Longoria por Jennifer Lopez

Para el polifacético Jencarlos Canela no existe mujer más perfecta que Eva Longoria, con quien compartirá pantalla en la serie 'Telenovela' de la cadena NBC, hasta el punto de que no cambiaría su encanto ni su extrovertida personalidad ni tan siquiera por las curvas de la cantante Jennifer Lopez o por el famoso trasero de la estrella televisiva Kim Kardashian.

"Siempre escogería a Eva Longoria, es con quien tengo el gusto y el placer de hacer la serie. Escogería a Eva sin problema, aunque sí derramaría algunas lágrimas por JLo. Mi alma lloraría al ver a JLo irse por la puerta", reconoció divertido el actor y cantante en el programa 'El Arañazo' cuando el presentador Omar Moynelo le interrogó acerca de su gusto en cuestión de mujeres.

Publicidad

De hecho, fue la oportunidad de trabajar con profesionales de la talla de Eva lo que consiguió sacar a Jencarlos de su autoimpuesto retiro televisivo para dedicarse exclusivamente a la música, la cual ha considerado siempre su verdadera profesión.

"Es para el mundo entero y eso es lo que más me interesó del proyecto y lo que más me encantó. Siempre he dicho que yo soy músico antes que cualquier otra cosa y tengo lo de la gira y muchas otras cosas sucediendo, así que había dicho que el día que regresara a la televisión sería de forma especial. Y esperamos, y esperamos... Fuimos pacientes y entonces llegó esta gran oportunidad con esta serie, que es un sitcom tipo 'Friends'", añadió.