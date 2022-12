James Franco: "¡Perfecto, que sigan diciendo que soy gay!"

La estrella de cine James Franco no se inmuta ante los últimos comentarios que cuestionan su sexualidad. De hecho, el actor ha salido al paso de su reciente aparición en 'Comedy Central roast' --programa donde una figura pública es blanco de comentarios, rumores y críticas en tono humorístico-- donde hablaron sobre su posible gusto por los hombres.

"¡Perfecto, que sigan diciendo que soy gay! No me importa lo que la gente piense sobre mí, así que no le doy importancia. De hecho, ojalá fuera homosexual", bromeó el carismático artista al diario The Daily Beast.

El intérprete, que se encuentra actualmente soltero, admite que no le está siendo fácil conciliar su imagen pública con su vida privada aunque acepta con resignación el hecho de que siempre vaya a ser objeto de especulaciones.

"Las películas son sitios donde la gente puede proyectar cosas e identificarse con personajes, y ocurre lo mismo con los actores una vez están fuera del papel. Y lleva siendo así desde que comenzara Hollywood. Es por eso por lo que hay muchas conjeturas. Eso me ha pasado a mí también. Mi relación con mi imagen pública durante los últimos cuatro o cinco años ha sido cada vez más extraña. A veces se dicen cosas sobre mí que no tienen nada que ver con la realidad, así que si la gente quiere utilizar eso para su beneficio personal, me da igual", explicó.



Por: Bang Showbiz