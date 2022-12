Jada Pinkett Smith responde a las especulaciones sobre su crisis matrimonial

La actriz y mujer de Will Smith, Jada Pinkett, encuentra frustrante tener que oír constantemente que entre ellos existen problemas matrimoniales, pero al mismo tiempo es consciente de que si estos comentarios surgen es porque no existe ningún otro tema mejor del que hablar.

"Podrías pensar que la gente preferiría que estuviéramos juntos y no rompiéramos, ¿no? En realidad son buenas y malas noticias. La buena noticia es que no tienen otra cosa de la que hablar. Esta ha sido la única historia: 'Vamos a sacar la historia del divorcio de nuevo'. Will y yo nos queremos mucho, y nuestra familia y nuestra relación es muy importante", contó la intérprete en 'Entertainment Tonight'.

Jada -que se casó con el actor en 1997 y es madre junto a él de Jaden (16) y Willow (14)- ha sabido crear una coraza ante los molestos rumores de ruptura que se vierten sobre la pareja, hasta el punto de que ya se lo toma casi a broma, vaticinando que la no asistencia de Will Smith al estreno de 'Magic Mike XXL' en Los Ángeles, iba a acarrear de nuevo habladurías.

"¿Sabes qué? La gente tiene que hacer dinero y hacer lo que tiene que hacer ¿sabes lo que quiero decir? Al final del día, me doy cuenta de eso también. Y si la gente se puede ir a dormir por la noche creando esas historias, entonces, oye, que lo hagan... Y [Will] no va a estar conmigo esta noche en el estreno [de 'Magic Mike XXL'] así que... ¡aquí vamos de nuevo! Solo para que lo sepas, ¡no nos vamos a divorciar... una vez más!", bromeó Jada.

Por: Bang Showbiz