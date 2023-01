Ireland Baldwin se hace un tatuaje en honor a su padre

La modelo Ireland Baldwin tiene tan buena relación con su padre, el actor Alec Baldwin, que se ha querido tatuar en la muñeca la palabra 'ardilla' en francés, 'écureuil', en honor a su progenitor, a quien ha puesto el inusual mote, según informa Page Six.

Pero la maniquí no se conformó solo con que le hicieran su dibujo sino que probó a tatuar ella misma las siglas 'LA' a un empleado del West 4 Tattoo de Nueva York, y hasta se acordó de sus piercings.

"También se hizo un piercing en el pezón, y compró una joya para otro que ya tenía", contaba una fuente.

Esta no es la primera vez que Ireland (19) pasa por la aguja ya que este año ella y su prima Hailey (18) se tatuaron 'Baldwin' en el dedo corazón.

Pero además de los tatuajes la joven Ireland tiene otras preocupaciones, como su batalla contra la ansiedad, de la que ya habló en agosto.

"Hay tantos momentos que he dado por hecho en la vida debido a mi falta de presencia. He obviado numerosas bendiciones y oportunidades de empezar de cero y he descuidado, manipulado y mentido a personas muy cercanas, pero sobre todo, a mí misma. No ha sido hasta los últimos meses que he vuelto a aprender qué es lo que significa verdaderamente estar presente", explicó en su cuenta de Instagram.