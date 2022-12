Iker Casillas es padre por adelantado

Sin embargo, tales mensajes no están relacionados con la llegada al mundo de su hijo junto a la periodista Sara Carbonero, sino con la confusión que ha creado en la red social Instagram una foto que subió el deportista sosteniendo a un bebé en brazos.

"Qué bueno es tener amiguitos como Mateo", escribió Iker en su cuenta de la citada red social, texto al que añadió una captura junto a un bebé delante de un televisor, mientras ambos veían un programa infantil.

La tierna imagen del portero del Real Madrid no tardó en difundirse por la esfera digital, haciendo que muchos de sus seguidores llenaran su perfil de mensajes destacando, por anticipado, el nacimiento de su pequeño. "Si ya ha nacido tu hijo, felicidades Iker", reza el comentario de uno de los internautas, al que se le añadió otro que también dio por hecho su estreno en la paternidad: "¡Felicidades guapo!".

Lo cierto es que tanto Casillas como Sara Carbonero se encuentran centrados en la próxima llegada de su bebé -nacimiento previsto para los próximos días-, por lo que la atractiva periodista también ha querido acudir a internet para anunciar su inactividad, a fin de llevar la recta final de su embarazo sin ningún tipo de distracción.

"Ahora, os tengo que dejar unos días. Entre las vacaciones, y que me queda ya muy poquito, no creo que vaya a poder actualizar en breve. Prometo contaros cómo ha ido todo en cuanto pueda. Dentro de nada nos estamos tomando otro café juntos. Un beso enorme!! Seguimos en 2014", escribió Sara en la última entrada de su blog 'Cuando nadie me ve', publicado por la revista ELLE.



Conchita Hurtado: 'Iker Casillas y Sara Carbonero se casarán en 2014'

El año que está a punto de entrar traerá un sinfín de novedades para algunos de los rostros más conocidos de la crónica social, ya que parejas como Iker Casillas y Sara Carbonero podrían animarse a dar un paso adelante en su idílica relación, mientras que otras tan consolidadas como la formada por Shakira y Gerard Piqué podrían encontrar obstáculos insalvables para la pervivencia de su vínculo amoroso.

Como se extrae de la predicción astrológica realizada por la futuróloga Conchita Hurtado, el capitán del Real Madrid y la famosa periodista no se conformarán con la felicidad que les embarga por el nacimiento de su primer hijo, por lo que pondrán el broche de oro a sus cuatro años de romance pasando por el altar con una emotiva pero secreta ceremonia.

"Iker y Sara no tendrán más hijos por el momento, aunque se animarán a ampliar la familia tan pronto se casen. Celebrarán una boda completamente secreta que pondrá de manifiesto la unión tan fuerte que existe entre ellos", reveló la vidente a la agencia BANG Showbiz, añadiendo que es más que probable que su compañero Cristiano Ronaldo siga sus pasos y anuncie sus planes de boda con la supermodelo rusa Irina Shayk.

Según explica Conchita Hurtado, el intenso romance entre Shakira y Piqué no correrá la misma suerte pese a las innumerables muestras de amor que suelen dejar en las redes sociales, entre otras razones porque la estrella del pop exigirá un "nivel de compromiso" a su pareja que chocará con el carácter "independiente" del guapo futbolista. Aunque admite que la diva colombiana todavía está "muy enamorada" del defensa del FC Barcelona, la vidente asegura que sus días como pareja "están contados".

En el plano de las celebridades que debutarán o repetirán en la maternidad, Conchita Hurtado destaca que la extenista Anna Kournikova tratará de convencer al guapo Enrique Iglesias de que ya es hora de formar una familia tras más de 10 años de relación. Para ello, la atractiva deportista se "someterá a tratamiento ginecológico" y presionará al cantante para acelerar los planes de boda que habían abandonado por culpa del exigente ritmo de trabajo del intérprete.

Quien también tendrá que acudir al médico en más de una ocasión, aunque por leves complicaciones en su embarazo, es la actriz madrileña Elsa Pataky, quien logrará finalmente superar las adversidades para recibir a su segundo bebé con el actor Chris Hemsworth.

Mientras que Ricky Martin se animará a repetir en la paternidad para volver a experimentar las mismas alegrías que le han proporcionado sus gemelos Matteo y Valentino -como reza la predicción- su amigo Alejandro Sanz seguirá cultivando con la misma intensidad el matrimonio que le une a Raquel Perera, hasta el punto de que la pareja podría animarse a dar un hermanito a su hijo Dylan en 2014. Por su parte, David Bisbal pasará los primeros meses del año tratando de olvidar a su expareja Raquel Jiménez mientras recibe ofertas para pasarse al mundo de la interpretación, según se desprende de las declaraciones de la popular tarotista.

2014 será también un año de grandes cambios para la monarquía británica, ya que tanto la reina Isabel II como su marido, Felipe de Edimburgo, sufrirán varios problemas de salud que acabarán acelerando el debate sobre una hipotética sucesión en la corona del Reino Unido.

Y mientras sus abuelos luchan contra los estragos de la edad, el príncipe Guillermo y Catalina aprovecharán el primer semestre del año para empezar a desarrollar sus planes de convertirse en familia numerosa: en opinión de Conchita Hurtado, la joven duquesa volverá a quedarse embarazada a finales de 2014.



Por: Bang Shwobiz