Idris Elba domina el arte de la seducción desde que era niño

El carismático Idris Elba ha llegado a convertirse en uno de los actores del momento gracias a su talento innato para la interpretación, del que ya se valía cuando era tan solo un niño, porque con 14 años sedujo a una "preciosa" chica de 19 haciéndola creer que él era mucho mayor.

"Era buenos tiempos. Ella no sabía que yo tenía 14 años. Se llamaba Judith. Era preciosa y también adorable", señaló el artista al diario Daily Mirror.

A fin de no ser descubierto, Idris tuvo que mentir a sus padres, a los que les decía que pasaba las noches en casa de un amigo, cuando en realidad estaba con la chica, a la que a su vez hacía creer que iba a trabajar cada mañana.

"Por la mañana solía decirle: 'Me voy a trabajar' y me alejaba de la casa, pero a donde en realidad iba era al instituto", añadió.

Aunque sus obligaciones como estudiante a punto estuvieron en alguna ocasión de hacer que el actor fuera descubierto por su inocente novia.

"Recuerdo una vez que yo estaba en su casa y tenía tareas del instituto pendientes, así que me puse a hacerlas, pero ella me pilló y me dijo: '¿Por qué estás haciendo eso?' y lo que se me ocurrió decirle fue: 'Es que mi jefe me obliga a hacer los deberes de sus hijos'", sentenció.