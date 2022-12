Helena Bonham Carter es 'adicta' al Candy Crush

La irreverente Helena Bonham Carter siempre ha tratado de restringir al máximo el uso que sus hijos Billy (10) y Nell (6) -fruto de su longeva relación con Tim Burton- hacen de cualquier dispositivo electrónico que pueda distraerlos de otras labores más creativas, pero al mismo tiempo no puede evitar sentirse culpable al ser ella misma la que, en ocasiones, deja de lado sus responsabilidades para dedicar horas y horas al popular juego 'Candy Crush', la gran sensación de las plataformas móviles.

"Lo importante para mí es encontrar actividades y aficiones que todos podamos compartir en familia, de forma que interactuemos entre nosotros mientras ellos [sus hijos] dejan que fluya su creatividad. A veces resulta una tarea muy frustrante tener que alejarles constantemente de las pantallas, ya sea del televisor o del iPad, pero lo cierto es que para mí también lo es. He desarrollado una especie de adicción al 'Candy Crush' que me tiene bastante preocupada", comentó la intérprete en conversación con la revista HELLO!

Una de las dinámicas familiares de las que más orgullosa se siente la artista tiene que ver con las dotes como dibujante del padre de sus hijos, ya que Tim Burton es capaz de sentar a los cuatro alrededor de una mesa y convencerles de que tienen que hacer todo lo posible para ayudarle a completar sus artísticos bocetos. Son esos momentos de intimidad los que hacen pensar a Helena que, más allá de las limitaciones que impone la sociedad, sus hijos todavía están a tiempo de huir de la uniformidad para desarrollar sus personalidades sin miedo a ser originales y genuinos.

"Tim tiene un talento incomparable para dibujar y para crear todo tipo de universos imaginarios con solo utilizar lápiz y papel. Es el único de la casa que, con solo pedirlo, nos tiene a todos a su lado para aportar nuevas ideas y asistirle para que los dibujos queden perfectos. Dar rienda suelta a nuestra imaginación es una de las cosas que más nos unen como familia", aseguró la excéntrica intérprete, antes de reflexionar un poco más sobre el papel que juega la cultura popular a la hora de definir los comportamientos individuales.

"Me encanta que mis hijos traten de ser creativos e imaginativos, ya que esa es la mejor manera que tienen de estimular sus cerebros y de forjar conciencias críticas que les sirvan para cuestionar lo establecido. Todavía son pequeños y no están tan expuestos a la presión de tener que integrarse en determinados ambientes, solo espero que pase mucho tiempo hasta que se vean obligados a someterse a las convenciones sociales, ya sea en el colegio o por culpa de quienes les rodean", aseveró.