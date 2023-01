Heidi Klum no quiere que sus hijos sean modelos

Aunque ella misma personifica el lado más amable del mundo de la moda y, sobre todo, la certeza de que es posible compaginar el frenético ritmo de trabajo de las pasarelas con la crianza de cuatro hijos maravillosos -Helene (13), Henry (12), Johan (11) y Lou (8)- lo cierto es que la modelo Heidi Klum hará todo lo que esté en su mano para evitar, al menos de cara al corto plazo, que sus retoños se vean seducidos de alguna forma por la profesión de su famosa madre y se planteen dejar sus estudios en un segundo plano.

"Sinceramente, trato de no hablar de este tema en voz alta porque no quiero darles ideas. Ahora mismo necesitan ser niños y disfrutar de su infancia. Por ejemplo, mi hija mayor está muy ocupada ahora buscando instituto para el próximo curso", ha manifestado la maniquí alemana al diario Daily Mail.

"Sus estudios deben ser su máxima prioridad a día de hoy, así que lo último que se me ocurriría sería decirle: 'Hey, ¿quieres ser modelo? Está muy de moda ahora entre las hijas de las modelos más famosas'. No, no, mis hijos deben estar pendientes de sus hobbies, de sus tutores y de sus exámenes", ha añadido para reafirmar su postura.

A lo largo de la última década, la propia Heidi ha venido demostrando que desfilar ya ni siquiera se encuentra entre sus principales obligaciones profesionales, teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado gracias a su faceta de presentadora y jueza televisiva, así como su labor paralela como diseñadora.

"No estoy en contra del modelaje, ni mucho menos, de hecho lo sigo disfrutando mucho precisamente porque es el trabajo más sencillo que tengo, al menos comparado con otras cosas que hago. Llegas, te ponen maquillaje, te tumbas en la arena y sonríes a la cámara. ¿Qué tiene eso de complicado? Me resulta más exigente trabajar en televisión y, sobre todo, diseñar ropa", ha aseverado.

Por: Bang Showbiz