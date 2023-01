Heidi Klum confiesa qué significa para ella tener un novio 13 años menor

La supermodelo Heidi Klum no podría estar más entusiasmada ante la idílica etapa que vive en el plano sentimental gracias a su actual pareja, el marchante de arte Vito Schnabel, por lo que no duda en restar relevancia al debate que ha generado entre la opinión pública el hecho de que mantenga una relación con un hombre 13 años más joven que ella para, en su lugar, centrarse únicamente en las satisfacciones que se derivan de tan bonito romance.

"El amor no tiene nada que ver con la edad, lo que de verdad importa es que disfrutamos de una conexión maravillosa, que nos divertimos juntos y que nos amamos. Sinceramente, me da igual lo que piensen los demás, sobre todo porque nadie sabe lo que ocurre de puertas para dentro. Nosotros somos felices y nos lo pasamos genial cuando estamos el uno con el otro", explicó a la revista Ocean.

Publicidad

Mira también: Heidi Klum sorprende con sus fotos sin photoshop

Han sido ya varias las ocasiones en que la pareja se ha dejado ver en público intercambiando gestos de cariño y poniendo de manifiesto la buena sintonía que existe entre ellos, pero eso no significa que la estrella de las pasarelas tenga intención alguna de atraer el interés de los medios de comunicación o de llamar la atención de cualquiera que pueda encontrarse a su alrededor.

"Trato de comportarme como una persona normal. Evidentemente, voy a tratar de ser discreta con mi novio si estamos en medio de una playa llena de gente, pero no creo que haya nada de malo en que nos mostremos afecto el uno al otro cuando estamos en un barco o en medio de la montaña y no hay nadie a nuestro alrededor. Si la gente supiera dónde nos encontramos realmente, tendría muy claro que no estamos siendo unos exhibicionistas, pero al ver las imágenes ampliadas y fuera de contexto, acaban pensando que estamos atrayendo las miradas de todo el mundo", señaló en la misma conversación.

Eso sí, al margen de su popularidad y de la dificultad que tiene para pasar desapercibida, a la maniquí alemana tampoco le importaría desprenderse por completo de la ropa si le apeteciera darse un baño en el mar totalmente al natural: "Crecí yendo a playas nudistas con mis padres, así que me considero una de ellos. No tengo ningún problema con la desnudez, no me incomoda y me hace sentir libre. Yo hago topless siempre que puedo cuando estoy en la playa, siempre que no esté repleta de gente, claro", sentenció.

Publicidad

Por: Bang Showbiz