Halle Berry quiere lucir más elegante

Uno de los principales inconvenientes que encuentra Halle Berry en estar casada con un hombre tan atractivo como el actor francés Olivier Martínez es que le obliga a cuidar al máximo su aspecto físico, sobre todo para igualar el estilo refinado y elegante de las mujeres del país natal de su marido. Por esa razón, no le ha quedado más remedio que renunciar para siempre a una prenda tan socorrida como las chaquetas de chándal.

"Definitivamente, he cambiado al tener un marido francés. Las mujeres francesas jamás se pondrían sudaderas para salir a hacer la compra. Así que ahora me importa más lo que me pongo para salir de casa", confesó la intérprete al portal Yahoo Style.

Pero no todos los esfuerzos que hace Halle para continuar siendo una de las mujeres más atractivas de la meca del cine a sus 48 años están encaminados a satisfacer los exigentes gustos en cuestiones de moda de su marido, ya que el único motivo por el que continúa cultivando una provocativa imagen es que le ayuda a ganar seguridad en sí misma.

"Creo que las mujeres compran lencería para ellas, para tener su propio secreto. Cuando te sientes sexy por dentro, la gente lo percibe en la seguridad que tienes y, finalmente, es tu pareja quien obtiene la recompensa", añadió.

Por: Bang Showbiz