Gwyneth Paltrow usa los robos en su tienda para hacerse publicidad

La actriz Gwyneth Paltrow perdió bienes valorados en más de 173.000$ (158.000€) cuando unos ladrones accedieron a un armario lleno de relojes de lujo y collares en la tienda temporal que su marca Goop tiene en Nueva York, pero su madre, la intérprete Blythe Danner, insiste en que su hija no ha perdido el ánimo por culpa del robo.

"La llamé inmediatamente tras enterarme. Y me dijo: 'Mamá, no pasa nada. Es buena publicidad'. Siempre ve el lado bueno de las cosas, y admiro su tenacidad y el mensaje optimista que transmite", contó Blythe al periódico New York Post.

Al preguntarle si había algún avance en el caso, la madre de la estrella de Hollywood respondió: "No sé nada sobre eso. Me enteraré".

La policía cree que los criminales usaron un objeto para abrir cuidadosamente el armario y huir luego con las joyas, entre las que había un brazalete Bulgari valorado en 106.000$ (97.000€).

Gwyneth abrió su tienda Goop Mrkt -que vende ropa, objetos para la casa y maquillaje con precios desde 100$ (91€)- el pasado mes de noviembre en el Time Warner Center de Manhattan y la cerrará el próximo 24 de diciembre. Después de esa fecha, trasladará su negocio, que ya ha pasado por Dallas, Chicago y Los Ángeles, a una nueva localización.

Por: Bang Showbiz