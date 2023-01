Gwyneth Paltrow se culpa del fracaso de sus anteriores relaciones

Cuando se trata de buscar culpables del fracaso de sus anteriores relaciones sentimentales, Gwyneth Paltrow no tiene ningún reparo en reconocer que en la mayoría de las ocasiones ella fue la responsable de que sus romances no llegaran a buen puerto debido a que sus propias inseguridades que le llevaron a sabotearlos.

"Me he equivocado en muchísimas de mis relaciones. En realidad, soy una gran amiga, y una buena hermana, hija y madre, pero cuando se trata de relaciones, es cuando más vulnerable y desastrosa soy", ha confesado en una entrevista al podcast 'Girlboss', durante la que tampoco ha dudado en reconocer que, para ella, todos sus logros profesionales no significan nada si no tiene una persona a su lado con quien compartirlos.

"Me ha costado mucho evolucionar hasta estar preparada para tener una buena relación romántica. Creo que si no tienes una de calidad, no puedes considerar que hayas tenido éxito como persona. Así que, si no tienes un buen vínculo con tu pareja, tus hijos o tus amigos, entonces es muy difícil que decir que has alcanzado el éxito", reflexiona filosófica.

Tras hacer público en 2014 que el roquero Chris Martin y ella habían decidido separarse, utilizando el ya famoso anuncio de que "habían dejado de ser una pareja de forma consciente", Gwyneth volvió a encontrar el amor con el productor Brad Falchuk. A pesar de que ambos han pasado página, el líder de Coldplay y la oscarizada artista mantienen un vínculo modélico y, en ocasiones, un tanto extraño para el resto del mundo, como demuestra el hecho de que habitualmente duerman uno en casa del otro y ella no dude en afirmar que le considera un hermano.

"Pasamos mucho tiempo juntos. Ha estado fuera dos semanas. Ayer llegó a medianoche y durmió aquí para sorprender a los niños por la mañana, desayunar todos juntos y llevarlos al colegio. Así que no vivimos juntos, pero puede venir cada vez que quiera. Y viceversa: yo duermo en su casa de Malibú con los niños un montón de veces. Seguimos siendo una familia, aunque no tengamos una relación romántica. Es como mi hermano", aseguraba ella en la edición británica de la revista Glamour.