Gwyneth Paltrow busca nueva casa en Londres

A pesar de su reciente separación del cantante Chris Martin, la actriz Gwyneth Paltrow no quiere desvincularse de la ciudad de Londres en la que tantos años residió junto a su exmarido y sus dos hijos, Apple y Moses, por lo que ya está explorando las posibilidades inmobiliarias de la capital británica para adquirir una segunda residencia a la que acudir con frecuencia.

"Gwyneth no quiere que Londres se convierta en una imagen del pasado, pero al mismo tiempo necesita comenzar una nueva etapa. Su idea es la de venir aquí varias veces al año para que los niños puedan estar cerca de su familia paterna, además de para reconectar con todas esas amistades que hizo durante sus años de mujer casada. Le encantaría encontrar un pequeño piso cerca del centro, desde el que poder moverse con facilidad", reveló al diario británico Daily Star una fuente cercana a la oscarizada intérprete.

Los planes de la estrella de cine se enmarcan en el proceso de venta de la lujosa mansión que el exmatrimonio solía compartir en el exclusivo barrio de Belsize Park -en el norte de Londres-, una vivienda que ya está en el mercado a un precio aproximado de 11 millones de dólares (8 millones de euros) y que -tan pronto como consiga venderla- aportaría a Gwyneth el adelanto financiero necesario para comprarse un nuevo inmueble por el que estaría dispuesta a abonar hasta 25 millones de dólares (15 millones de euros).

"Aunque su residencia principal seguirá estando en Los Ángeles, Gwyneth adora Londres y le encantaría cruzar el charco tantas veces al año como tenga oportunidad, por lo que le ha dicho a sus agentes que le informen de todo tipo de ofertas que no sobrepasen los 25 millones de dólares. Sabe que no va a pasar demasiado tiempo en la ciudad, pero al menos quiere sentirse como en casa cada vez que venga de visita. A pesar de que está dispuesta a pagar un precio muy alto por el piso, debido a la localización, a Gwyneth no le interesa una gran casa familiar en un barrio acomodado", añadió el mismo informante.